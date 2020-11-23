Котедж у стилі ретро, що розташований у Лос-Анджелесі, виставили на продаж за 1 мільйон доларів. Будинок, який має каркасну форму "ноги павука", містить три спальні та розташований на подвір'ї площею у 1,6 гетарів. Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Будинок розташований на південний схід від центру Лос-Анджелеса, пише Dwell.

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Котедж складається із залитих на місці бетонних стін з балковим дахом та ділиться на дві частини – основна має площу у 250 квадратних метрів, а інша – 46.



Будинок захований за високим живоплотом / Фото Dwell

Будівля захована за живоплотом та має один поверх, а одна із стін тут скляна. Також на подвір'ї є невеликий відкритий басейн.



Поряд з будиночком також є невеличкі басейни / Фото Dwell

Відремонтований будинок пропонує три спальні та дві оновлені ванні кімнати, а також кілька віталень та модернізовану кухню. У другій частині будівлі розташована студія, а також є ванна кімната. Все разом виставлено на продаж за 998 тисяч доларів.

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Велика зона вітальні тягнеться через задню частину головного будинку, освітлена природним світлом від безлічі розсувних скляних дверей.

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