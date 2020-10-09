В современном мире на здоровье человечества, а особенно на жителей городов, негативно влияют многие факторы. Среди таких раздражителей – загрязненный воздух, продукты и лекарства низкого качества, вредные привычки. Но в недавнем исследовании ученые из Плимутского университета обнаружили неожиданную связь между расположением квартиры, где живет человек и его здоровьем. Больше – читайте в материале.

Оказалось, что квартиры, где окна выходят на парк, полезно влияют на здоровье ее жителей, сообщает Дом 24 со ссылкой на Daily Mail.

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Результаты исследования

Ученые из Плимутского университета (Великобритания) доказали, что проживание в квартире или доме с видом на парк или сад снижает тягу к вредным привычкам.

Исследователи утверждают, что прогулки по зеленым насаждениям приводят к тому, что люди испытывают меньше негативных чувств, а следовательно реже курят или выпивают.

Жители квартир с видом на парк меньше ели вредной пищи / Фото Unsplash

К тому же положительное влияние заметили и у людей, которые просто часто смотрели на зелень через окно.

Как проводили исследование

Ученые опросили 149 человек, проживающих в квартирах с различным видом. Оказалось, что жители домов с квартирами, которые выходят на парк, реже употребляли нездоровую пищу, алкоголь и меньше курили.

Парк производит положительный эффект на людей / Фото Unsplash

Больше всего опрошенных часто употребляют нездоровую пищу (38%), а также шоколад (32%). Около 16% не могут устоять перед кофеином, 9% излишне употребляют алкоголь, а 5% являются курильщиками.

В результате оказалось, что у жителей квартир с видом на парк, почти на четверть реже возникало желание зажечь сигарету или съесть шоколад.

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