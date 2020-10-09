В сучасному світі на здоров'я людства, а особливо на жителів міст, негативно впливають багато факторів. Серед основних подразників – забруднене повітря, продукти та ліки низької якості, шкідливі звички і фастфуд. Але в недавньому дослідженні науковці з Плімутського університету виявили несподіваний зв'язок між розташуванням квартири, де мешкає людина та її здоров'ям. Більше – читайте в матеріалі.

Виявилось, що квартири, де вікна виходять на парк, корисно впливають на здоров'я її мешканців, повідомляє Дім 24 з посиланням на Daily Mail.

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Результати дослідження

Науковці з Плімутського університету (Велика Британія) довели, що проживання в квартирі чи будинку з краєвидом на парк або сад знижує тягу до шкідливих звичок.

Дослідники стверджують, що прогулянки зеленими насадженнями призводять до того, що люди відчувають менше негативних почуттів, а отже рідше палять чи випивають.



Мешканці квартир з краєвидом на парк менше їли шкідливої їжі / Фото Unsplash

До того ж позитивний вплив помітили і у людей, які просто часто дивились на зелень через вікно.

Як проводили дослідження

Вчені опитали 149 осіб, які мешкають у квартирах з різним краєвидом. Виявилось, що мешканці будинків з квартирами, що виходять на парк рідше вживали нездорову їжу, алкоголь та менше палили.



Парк справляє позитивний ефект на людей / Фото Unsplash

Найбільше опитаних часто вживають нездорову їжу (38%), а також шоколад (32%). Близько 16% не можуть встояти перед кофеїном, 9% надміру вживають алкоголь, а 5% є курцями.

В результаті виявилось, що у мешканців квартир з краєвидом на парк, майже на чверть рідше виникало бажання запалити цигарку чи з'їсти шоколаду.



ЖК OBRIY пропонує інвесторам квартири з краєвидом на парк / Фото LEV Development

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