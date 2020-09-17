Архитектура – это тоже один из видов искусства, поэтому архитекторы порой тоже творят как настоящие художники. Именно поэтому порой появляются проекты, которые вообще невозможно построить, некоторые из них ждут эры более развитых технологий, а есть такие, что построить все же возможно. Именно о безумных проектах частных домов, которые почти нереально построить, сейчас пойдет речь.

Дом между скалами, "пустынный" дом в Германии, и вилла с подвесными террасами – проекты, которые технически возможно построить, но сделать это трудно по разным причинам, пишет Archdaily.

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5 проектов, которые почти нереально построить

Дом с подвесными террасами

Подвесные террасы формируют крыши этого дома / Фото Archdaily

Серия плавучих каскадных террас расширяет частный дом и делает его комфортным открытым помещением, однако защищая жителей от суровых климатических условий города Хайдарабад. Организация виллы и перемещение по пространствам призваны создать различные уровни приватности.

Дом-смотровая площадка

Дом просто "висит" над обрывом / Фото Archdaily

Идея проекта началась с основания, которое уже было на месте, вместе с 4 старыми деревьями. Поэтому архитекторы планировали свой проект вокруг и между деревьями. Один уровень здесь был разработан для родителей, другой для сына, между собой они соединены спортивной зоной для отдыха. Все стены здесь сделаны из стекла, а при необходимости, владельцы могут прикрыть их жалюзи.

Пустынный дом в Германии

Такая архитектура будет сильно отличаться от типичной в Германии / Фото Archdaily

Пара из Ирана построила себе дом в арабском стиле и высадила здесь пальмы. Виллу планируют использовать посезонно. Сейчас семейство в процессе получения разрешения на строительство дома, который будет сильно отличаться от окружающих.

Дом между скалами

Форму интерьеров здесь формируют изгибы скалы / Фото Archdaily

Один из самых дорогих проектов из этого списка из-за сложности строительства. Помещение погружено в каменный валун, а западный и восточный фасад здесь закрывают скалы. Цвет северного и южного фасадов подобрали под тон скалы.

"Синий" дом

Крыша дома здесь формирует большой бассейн / Фото Archdaily

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Это концептуальный проект дачного домика, расположенный на скале. Название здания касается не только цвета фасада, но и бассейна, который интегрирован с корпусом здания. Этот дом площадью 95 квадратных метров состоит из жилой зоны и террасы, которая покрывает все пространство крыши.