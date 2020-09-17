Архітектура – це теж один з видів мистецтва, тому архітектори часом теж творять як справжні митці. Саме тому часом з'являються проєкти, які взагалі неможливо побудувати, деякі з них чекають ери більш розвинутих технологій, а є такі, що побудувати все ж можливо. Саме про шалені проєкти приватних будинків, які майже нереально побудувати, зараз піде мова.

Будинок між скелями, "пустельний" будинок в Німеччині, та вілла з підвісними терасами – проєкти, які технічно можливо побудувати, але зробити це важко з різних причин, пише Archdaily.

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5 проєктів, які майже нереально побудувати

Будинок з підвісними терасами



Підвісні тераси формують дахи цього будинку / Фото Archdaily

Серія плавучих каскадних терас розширює приватний будинок та робить його комфортним відкритим приміщенням, проте захищаючи жителів від суворих кліматичних умов міста Хайдарабад. Організація вілли та переміщення по просторах покликані створити різні рівні приватності.

Будинок-оглядовий майданчик



Будинок просто "висить" над урвищем / Фото Archdaily

Ідея проєкту почалася з основи, яка вже була на місці, разом із 4 старими деревами. Тож архітектори планували свій проєкт навколо та між деревами. Один рівень тут був розроблений для батьків, інший для сина, між собою вони з'єднані спортивною зоною для відпочинку. Усі стіни тут зроблені зі скла, а за потреби, власники можуть прикрити їх жалюзі.

Пустельний будинок в Німеччині



Така архітектура сильно вирізнятиметься від типової в Німеччині / Фото Archdaily

Пара з Ірану побудувала собі будинок в арабському стилі та висадила тут пальми. Віллу планують використовувати посезонно. Зараз сімейство в процесі отримання дозволу на будівництво будинку, який сильно відрізнятиметься від навколишніх.

Будинок між скелями



Форму інтер'єрів тут формують вигини скелі / Фото Archdaily

Один з найдорожчих проєктів з цього списку через складність будівництва. Приміщення занурене в кам'яний валун, а західний і східний фасад тут закривають скелі. Колір північного та південного фасадів підібрали під тон скелі.

"Синій" дім



Дах будинку тут формує великий басейн / Фото Archdaily

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Це концептуальний проєкт дачного будиночка, розташований на скелі. Назва будівлі стосується не лише кольору фасаду, а й басейну, який інтегрований з корпусом будівлі. Цей будинок площею 95 квадратних метрів складається з житлової зони та тераси, яка покриває весь простір даху.