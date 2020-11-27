Архітектор Олсон Кундіг спроєктував невеличкий скляний будинок з підвісними дерев'яними жалюзі. Плити піднімаються та опускаються за принципом підйомних мостів. Будинок проєктували як приміщення для відпочинку місцевого письменника. Більше про скляний будинок з дерев'яним жалюзі – читайте в матеріалі.

Будинок розташований на острові Сан-Хуан, що в штаті Вашингтон, пише Dezeen.

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Приміщення є письмовим кабінетом та кімнатою для гостей одночасно, а сюди письменник приїжджає лише зрідка. Саме тому тут використовують дерев'яні жалюзі – щоб захистити будинок.



Будинок повністю скляний / Фото Dezeen

Загалом будинок складається з однієї кімнати та має 46 квадратних метрів. Дерев'яна підлога тут ділить простір навпіл з панеллю із почорнілої сталі, яка лежить під невеличким чорним каміном.



В будинку є невеличкий камін / Фото Dezeen

В помешканні також є складне ліжко, що з'являться зі стіни при потребі. У задній частині житла також є невелика кухня та окрема ванна кімната.

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