Між Данією та Німеччиною прокладуть найдовший у світі підземний автомобільний та залізничний тунель. Нещодавно низка компаній, які реалізовуватимуть проєкт отримали зелене світло на реалізацію задуму. Більше про інноваційний проєкт – читайте в матеріалі.

Після закінчення будівництва подолати 18 кілометрів під водою можна буде за 10 хвилин на авто, та всього за 7 хвилин на потягу, повідомляє Archdaily.

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Загалом до проєкту залучили 10 різних архітектурних та інженерних фірм. Тунель покликаний з'єднати данський регіон Лолланд-Фальстер з німецьким Шлезвіг-Гольштейном, які розділяє Балтійське море.



Автодорога занурюватиметься в море / Фото Archdaily

Цей один з найбільших інфраструктурних об'єктів у всій Європі за останній час покликаний розвивати пасажиропотік та торгівлю між двома країнами.

Дивіться відеопрезентацію проєкту будівництва тунелю:

Проєкт буде електрифікованою двоколійною залізницею та чотирисмуговою автомагістраллю, а обійдеться країнам у 7 мільярдів євро. Тунель відливатимуть по частинах на суші, а вже під водою скріплять їх докупи.



"Розріз" майбутнього тунелю / Фото Archdaily

Порожниста бетонна споруда залягатиме на морському дні на глибині 16 метрів. З данського боку будуватимуть тунель з 1 січня 2021 року, а ще через півтора року – зі сторони Німеччини. Офіційне відкриття планується на середину 2029-го.

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Дивіться більше фото тунелю між Данією та Німеччиною: