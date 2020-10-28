Французький архітектор Жан Нувель показав проєкт підземного готелю, який буде висічений в пагорбі з пісковика посеред пустелі Алула, що в Саудівській Аравії. Споруда матиме сучасні напівзакриті номери та великі громадські простори. Більше про підземний готель – читайте в матеріалі.

Готель побудують поруч із стародавнім набатейським містом Мадаїн-Саліх, що за 300 кілометрів від Медіни, інформує Dezeen.

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Йдеться про комплекс археологічних пам'яток, які складаються з вирізаних у скелях міст. Їх, як і Петру, після себе залишили саме набатейці.



Вхід нагадуватиме скельні міста набатейців / Фото Dezeen

Саме в такому мальовничому місці архітектор вирішив створити сучасний готель, який розташується переважно під землею.



Дорожчі номери розташуються над землею / Фото Dezeen

Готель під назвою Sharaan by Jean Nouvel міститиме 40 номерів та три вілли, які будуть вирізані у скелі. Цікаво, що деякі кімнати обладнають балконом з видом на навколишній пейзаж.

Вхід до готелю починається з кругового внутрішнього дворика, який буде висічений на схилі пагорба з пісковику. Звідси під землею навколо шахти ліфту будуть облаштовані номери.



Шахта ліфту буде доволі широкою / Фото Dezeen

Готель покликаний розвивати глобальний туризм в цьому районі, але не ставити під загрозу існування самої пам'ятки.

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Наш проєкт відзначає дух набатейців, не карикатуючи його,

– пояснив своє ставлення архітектор.

Дивіться більше фото підземного готелю з ОАЕ: