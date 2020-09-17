В столице Ливана, Бейруте, 15 сентября вспыхнул пожар в Бейрут-Сукс. Здание торгового центра было разработано Захой Хадид. Огонь повредил часть фасада, который обвалился. Больше о пожаре – читайте в материале.

Ливанские спасатели смогли потушить пожар, сообщает Archdaily.

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В результате пожара никто не пострадал, потому что здание только недавно построили и еще не успели открыть. Известно, что разрушена только часть фасада, который выходил к отелю. Причины пожара пока не установлены.



Открытие здания придется отложить / Фото Archdaily

Этот проект состоит из пяти этажей. Здесь планируют разместить супермаркет, мелкие магазины, и апартаменты на верхних уровнях. Несмотря на расположение в центре Бейрута, здание почти не пострадало в результате взрыва, который произошел в порту города больше месяца назад.

Новый коммерческий комплекс должен стать частью исторического района Бейрута.

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Сооружения строили уже не первый месяц / Фото Archdaily