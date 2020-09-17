У столиці Лівану Бейруті, 15 вересня спалахнула пожежа в Бейрут-Сукс. Будівля торгового центру була розроблена Захою Хадід. Вогонь пошкодив частину фасаду, який обвалився. Більше про пожежу – читайте в матеріалі.

Ліванські рятувальники змогли загасити пожежу, повідомляє Archdaily.

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В результаті пожежі ніхто не постраждав, бо будівлю лише нещодавно збудували та ще не встигли відкрити. Відомо, що зруйновано лише частину фасаду, який виходив до готелю. Причини пожежі поки не встановлено.



Відкриття будівлі доведеться відкласти / Фото Archdaily

Цей проєкт складається з п'яти поверхів. Тут планують розмістити супермаркет, дрібні магазини, та апартаменти на верхніх рівнях. Попри розташовання у центрі Бейрута, будівля майже не постраждала у результаті вибуху, який відбувся в порту міста понад місяць тому.

Новий комерційний комплекс має стати частиною історичного району Бейруту.

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Споруди зводили вже не перший місяць / Фото Archdaily