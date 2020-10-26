В 2017 году в центральной части Портгулии на Педрогао-Гранде начался большой пожар, который поразиа более 500 домов, а погибло тогда 64 человека, большинство из которых – пенсионеры. Одном из уцелевших жителей архитекторы возвели минималистичный дом. Больше о стильном доме – читайте в материале.

Сам дом построили на месте сгоревшего леса, пишет Archdaily.

Популярное: Жизнь без соседей: китаец осуществил свою мечту и построил мини дом на пастбище – фото

После трагедии многие португальцы и различные организации сделали пожертвования на помощь в реконструкции домов, пострадавших от пожаров. В результате одна из архитектурных фирм разработала проекты для 7 домов.



Вокруг дома – несколько гектаров выгоревшего леса / Фото Archdaily

Самым интересным из архитектурной точки зрения оказался дом Мануэля Валенти. Это минималистичное сооружение с большим количеством открытых пространств. Внешне сооружение имеет оранжевый цвет, а внутри окрашено в светлые оттенки.



Здание имеет много открытых пространств / Фото Archdaily

К слову: Дом-бункер и крыша-двор: в Южной Корее построили современное жилье – фото

Здесь есть внутренний дворик с местом для деревянной печи, откуда открывается вид на гору. Первый этаж приспособлен к жителям с условным подвижностью, ведь жена мужчины страдает болезнью суставов.

Смотрите больше фото дома из Португалии: