У 2017 році у центральній частині Портгулії на Педрогао-Гранде розпочалась велика пожежа, яка розрослась та вразила понад 500 будинків, а загинуло тоді 64 людини, більшість з яких – пенсіонери. Одному з вцілілих мешканців архітектори звели мінімалістичний будинок. Більше про стильний будинок – читайте в матеріалі.

Сам будинок побудували на місці згорілого лісу, пише Archdaily.

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Після трагедії багато португальців та різноманітних установ зробили пожертви на допомогу в реконструкції будинків, які постраждали від пожеж. В результаті одна з архітектурних команій розробила проєкти для 7 будинків.



Навколо будинку – кілька гектарів вигорілого лісу / Фото Archdaily

Найцікавішим з архітектурного погляду виявився будинок Мануеля Валенти. Це мінімалістична споруда з великою кількістю відкритих просторів. Зовні споруда має помаранчевий колір, а всередині пофарбована у світліші відтінки.



Будівля має багато відкритих просторів / Фото Archdaily

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Тут є внутрішній дворик із місцем для дерев'яної печі, звідки відкривається вид на гору. Перший поверх пристосований до мешканців з умовною рухливістю, адже дружина чоловіка страждає на хворобу суглобів.

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