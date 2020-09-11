Архітектурне бюро Оле Шеєрен представило план нової офісної будівлі у Шеньчжені. Приміщення жертвує високою поверховістю, але запроваджує планування, яке забезпечить безпеку працівників після пандемії. Також в інтер'єрі будуть застосовані сучасні технології.

Проєкт розмістять на узбережжі Південнокитайського моря, повідомляє Archdaily.

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Створюючи новий проєкт офісних споруд, архітектори уявляють будівлю як окрему екосистему, впроваджуючи нові способи життя та роботи. Зокрема це стосується мінімізації контактів між незнайомцями.



Будівля розташується поряд з морем / Фото Archdaily

Інтер'єр в будівлі спланований так, щоб пізніше його можна було коригувати в залежності з потребами орендаторів.



Зміна організації простору тут цілком реальна / Фото Archdaily

Зовні будівля схожа на великий бутерброд, де один на один накладено кілька тонких шарів. Дах вирізняється різким підвищенням у вигляді гори. Також саме тут організовано терасу.



Боки споруди "випирають" за лінію фасаду / Фото Archdaily

Зсередини будівля отримає новітнє освітлення з "розумною" регуляцією, також тут розмістять велику кількість вазонів та різноманітної зелені.



Найбільше зелені розмістять у зонах для відпочинку / Фото Archdaily

Окрім робочих місць в офісах, тут створені виставкові простори та кафетерії на нижньому рівні. У вестибюлі розміщений клуб ZTE – багатопрофільне місце для зустрічей, тренажерний зал, кафе та бар.

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План будівлі у розрізі / Фото Archdaily