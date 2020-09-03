Самодостатнє місто розробила архітектурна компанія Guallart Architects. Такий район або навіть повноцінне окреме місто зможе виробляти власну енергію та їжу під час карантину. Детальний проєкт передбачає теплиці для вирощування їжі, великі похилі дахи, які будуть покриті сонячними панелями, та майстерні, які наповнені 3D-принтерами.

Вперше таку розробку можуть втілити вже під час будівництва району Сюн'ань, повідомляє Dezeen.

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Розроблений для району в провінції Хубей за 80 миль від Пекіна, зелений район повинен бути цілком самодостатнім.



За словами розробників, проєкт з'явився під час роботи з дому / Фото Dezeen

В місті майбутнього, їжу можна вирощувати у теплицях, а "цифрові фабрики" використовували б 3D-принтери та машини для швидкого виготовлення зношених або поламаних предметів у разі порушення ланцюга постачань.

Ми не можемо продовжувати проєктувати міста та будівлі так, ніби нічого не сталося,

– пояснюють архітектори.



Кожна квартира матиме "відкритий план" / Фото Dezeen

Для створення плану самодостатнього міста компанія Guallart Architects об'єднала традиційну європейську міську площу з сучасними китайськими житловими вежами та оранжереями.

Архітектори уявляють місто з житловими будинками, які на нижніх поверхах міститимуть магазини та офіси.

Більшість необхідної інфраструктури теж розташуються в одному приміщенні.



Всю необхідну їжу мешканці також вирощуватимуть самі / Фото Dezeen

Будівлі тут будуть виготовлені з поперечно ламінованого бруса, оскільки деревина є відновлюваним ресурсом. Також приміщення матимуть тераси, які забезпечать мешканців свіжим повітрям та збиратимуть сонячне світло і допомагають регулювати температуру в будинках.

У випадку чергового карантину, спричиненого пандемією, це забезпечить кожному домогосподарству доступ до власного простору на відкритому повітрі.



Сонячні панелі дозволять місту бути енергетично незалежним / Фото Dezeen

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Стік дощової води з твердих поверхонь збирався б для повторного використання, а всі зелені насадження мали б достатню глибину ґрунту для посадки овочів.

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