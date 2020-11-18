Сауна – неотъемлемая часть финской культуры. Примерно 99% населения этой скандинавской страны посещает сауну по крайней мере раз в неделю. Неудивительно, что сегодня сауна вдохновляет многих архитекторов со всего мира соревноваться в оригинальности архитектурных проектов. Вашему вниманию 5 стильных саун со всего мира.

Эти проекты удачно интегрированы в окружающие природные ландшафты, пишет His.ua.

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5 стильных саун со всего мира

Soria Moria, Dalen, Норвегия



Доступ к воде – важный фактор для сауны / Фото His.ua

Сауна Soria Moria расположена на озере прямо посреди гор. Ее строили для гостей соседнего отеля, но и другие туристы также могут забронировать ее. Свое имя Soria Moria получила в честь загадочного дворца, построенного из золота, ведь во время заката свет отражается от фасада сауны и сияет золотым блеском.

Гетеборгская общественная сауна, Гетеборг, Швеция



Внутри здание облицовано деревом / Фото His.ua

Облицована снаружи ржавым металлом, эта общественная сауна имеет стильный деревянный интерьер. Конструкцию создали немецкие архитекторы как символ промышленного прошлого города, которого сегодня уже не существует.

Сауна Stilleben, Эмото, Швеция



Фасад здесь черного цвета / Фото His.ua

Эту небольшую сауну с темным фасадом также строили для гостей соседнего отеля. Ее особенность в том, что она стоит прямо на воде, а следовательно, чтобы охладить тело, не нужен бассейн. Ее создали архитекторы из Small Architecture Workshop.

The Bands, Лофотен, Норвегия



Из здания также легкий доступ к водоему / Фото His.ua

Эта сауна стоит на камнях рядом с бывшим рыбацкой деревушкой Кляйван, что на Лофотенских островах. Кроме самой сауны, здесь есть терраса для отдыха или барбекю, а также ванная с функцией гидромассажа.

Из здания также легкий доступ к водоему / Фото His.ua

Löyly, Хельсинки, Финляндия



Одна из крупнейших саун в мире расположена в Финляндии / Фото His.ua

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Эта огромная сауна была спроектирована финским бюро Avanto Architects. Здесь гости могут сами выбрать себе комнату, в которой они хотят отдохнуть. Доступны как небольшие частные сауны, так и рассчитанные на 20 человек.