Пара архитекторов Дэвит и Мэри Джилавян создали собственную концепцию отеля, что в их разработке похож на набор огромных белых камней, которые созданы искусственно. Комнаты почти не имеют окон, однако содержат камин и очень уютны. Больше об отеле в камне – читайте в материале.

Пока отель состоит из трех искусственных камней, пишет His.ua.

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Сначала планировалось строить каждый отдельный номер в настоящем камнях, но в процессе проектирования от такой амбициозной затеи отказались.



Пока отель состоит из трех отдельных конструкций / Фото His.ua

Все, что создано природой – идеальное. Люди никогда не смогут достичь этого совершенства, но мы можем видеть и учиться у природы. Поэтому каждая архитектурная форма этого отеля будет создаваться с железобетона и облицовываться гипсом, имитирующий натуральный камень,

– объяснили архитекторы.



Архитекторы хотели создать действительно уютный отель / Фото His.ua

Отель Давит и Мэри позиционируют как противоположность современным домам.

Мы устали от современных проектов домов, которые выглядят как аквариум с четырьмя стеклянными стенами. Мы не хотели, чтобы в дом проникало много света, поэтому здесь всего пара окон,

– рассказывают разработчики.



Ночью их подсвечивают красным цветом / Фото His.ua

Проект ставит своей целью погрузить гостя в настоящую пещерную атмосферу, в которой жили предки людей. Интерьер двухуровневых номеров предлагает спрятаться от мира и отдохнуть в тишине и покое.

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Смотрите больше фото отеля в искусственном камне: