Сауна – невід'ємна частина фінської культури. Приблизно 99% населення цієї скандинавської країни відвідує сауну принаймні раз на тиждень. Тож не дивно, що сьогодні сауна надихає багатьох архітекторів з усього світу змагатись в оригінальності архітектурних проєктів. До вашої уваги 5 стильних саун з усього світу.

Ці проєкти вдало інтегровані у навколишні природні ландшафти, пише His.ua.

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5 стильних саун з усього світу

Soria Moria, Dalen, Норвегія



Доступ до води – важливий фактор для сауни / Фото His.ua

Сауна Soria Moria розташована на озері просто посеред гір. Її будували для гостей сусіднього готелю, але й інші туристи також можуть забронювати її. Своє ім'я Soria Moria отримала на честь загадкового палацу, збудованого із золота, адже під час заходу сонця світло відбивається від фасаду сауни і сяє золотим блиском.

Гетеборгська громадська сауна, Гетеборг, Швеція



Всередині будівля облицьована деревом / Фото His.ua

Облицьована зовні іржавим металом, ця громадська сауна має стильний дерев'яний інтер'єр. Конструкцію створили німецькі архітектори як символ промислового минулого міста, якого сьогодні вже не існує.

Сауна Stilleben, Емот, Швеція



Фасад тут чорного кольору / Фото His.ua

Цю невеличку сауну з темним фасадом також будували для гостей сусіднього готелю. Її особливість в тому, що вона стоїть просто на воді, а отже, щоб охолодити тіло не потрібен басейн. Її створили архітектори зі Small Architecture Workshop.

The Bands, Лофотен, Норвегія



З будівлі також є легкий доступ до водойми / Фото His.ua

Ця сауна стоїть на каміннях поряд з колишнім рибальським селом Кляйван, що на Лофотенських островах. Окрім самої сауни, тут є тераса для пікніка чи барбекю, а також ванна із функцією гідромасажу.

З будівлі також є легкий доступ до водойми / Фото His.ua

Löyly, Гельсінкі, Фінляндія



Одна з найбільших саун у світі розташована в Фінляндії / Фото His.ua

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Ця величезна сауна була спроєктована фінським бюро Avanto Architects. Тут гості можуть самі вибрати собі кімнату, в якій вони бажають відпочити. Доступними є як невеличкі приватні сауни, так і розраховані на 20 осіб.