Будинок у Брентвуді, який став відомий завдяки популярному американському серіалу Принц з Беверлі-Гіллз, відтепер буде доступний для бронювання на Airbnb. Особняк Брентвуд, що в штаті Каліфорнія, знайомий фанатам серіалу як приватний будинок дядька Філа та тітки Вівіан протягом усіх шести сезонів серіалу.

Гості також отримають обід, який подадуть на срібних тацях, повідомляє Architectural Digest.

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Вартість проживання складе лише 30 доларів на ніч на честь першої серії, яка побачила світ 30 років тому. Нову опцію для фанатів ситкому анонсував американський актор Вілл Сміт, який зіграв головну роль в серіалі.

Гості матимуть повний доступ до спальні Вілла (все обладнано атрибутикою 90-х років і навіть баскетбольним кільцем), а також до зони біля басейну, відкритого лаунжу та їдальні. Відповідно до правил безпеки через пандемію, усі страви подаватимуться на срібних тацях, оскільки гості не матимуть доступу до кухні.



Проживання тут допоможе фанатам серіалу зануритись в його атмосферу / Фото Architectural Digest

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Забронювати білосніжний будинок можна з 29 вересня і до кінця жовтня. Єдиним мінусом є те, що відповідно до правил безпеки, лише мешканцям округу Лос-Анджелес дозволяється бронювати проживання в особняку.