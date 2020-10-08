Недалеко от Праги на овечьем пастбище появился домик на дереве. Его главным отличием от аналогичных сооружений является абсолютно прозрачные стены. Добратся вовнутрь можно подвесными лестницами, а посетить домик может каждый желающий, ведь сам проект является экологической инициативой собственника. Больше – в материале.

Посетить домик можно бесплатно, но есть определенное условие, сообщает Archdaily.

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Здание состоит из двух отдельно закрепленных деревянных платформ. Сооружение является круглым, а стены сделаны из стекла.



Овцы свободно гуляют под домиком / Фото Archdaily

До начала строительства владелец имел лишь приблизительное представление о том, как должен выглядеть домик, и он видоизменялся уже в процессе.

Здание состоит из одной комнаты с гамаком, тремя креслами и матрасом. Также внутри есть камин и шторка, которая обеспечит приватность жителям.



Домик сделан из экологичных материалов / Фото Archdaily

Любой желающий может посетить домик на дереве бесплатно, но после договоренности с владельцем. Однако, раз в год все, кто жил в домике имеют собраться для высадки деревьев.

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