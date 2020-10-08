Неподалік Праги на овечому пасовищі з'явився будиночок на дереві. Його головною відмінністю від аналогічних споруд є абсолютно прозорі стіни. Дістатись нагору можна підвісними сходами, а відвідати будиночок може кожен охочий, адже сам проєкт є екологічною ініціативою власника. Більше – в матеріалі.

Відвідати будиночок можна безкоштовно, але є певна умова, повідомляє Archdaily.

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Будівля складається з двох окремо закріплених дерев'яних платформ. Споруда є круглою, а стіни зроблені зі скла.



Вівці вільно гуляють під будиночком / Фото Archdaily

До початку будівництва власник мав лише приблизне уявлення про те, як повинен виглядати будиночок, тож він видозмінювався вже в процесі.

Будівля складається з однієї кімнати з гамаком, трьома кріслами та матрацом. Також всередині є камін та шторка, що забезпечить приватність мешканцям.



Будиночок зроблений з екологічних матеріалів / Фото Archdaily

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Будь-хто може відвідати будиночок на дереві безкоштовно, але після домовленості з власником. Проте, раз на рік усі, хто мешкав у будиночку мають зібратись для висадки дерев.

Дивіться більше фото прозорого будиночка в Празі: