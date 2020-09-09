Порожні багатоповерхівки: 4 міста, в яких ніколи не було мешканців – неймовірні фото
Процеси урбанізації та зростання населення світу змушує будівельну галузь світу постійно будувати нові міста, житлові масиви та будинки. І якщо покинутих житлових споруд знайдеться немало в кожній країні, то побудовані, але так ніколи не заселені міста, є справжньою рідкістю.
Причин для таких провальних інвестицій існує безліч, повідомляє Дім 24.
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4 міста, які були побудовані, але так і не заселені
Кангабаші / Китай
Причиною відсутності людей є криза / Фото Novate
Місто Кангабаші розташоване неподалік китайського міста Ордос, на півночі країни. Місто з'явилось під час будівельного буму в країні і було розраховане на 300 тисяч мешканців. Втім, фінансова криза змусила будівельні компанії зупинити будівництво.
Готові квартири так ніхто і не купував через високу ціну, яка лише постійно зростала. Самі інвестори прагнуть знести теперішні будівлі, щоб звільнити місце на нові проєкти, але місто і сьогодні лишається пам'ятником невдалим інвестиціям.
Сесенья / Іспанія
Цим будинкам не судилось бути добудованими / Фото Novate
Неподалік іспанського міста Сесенья мільярдер Франциско Ернандо свого часу реалізував масштабний проєкт. 13500 квартир були побудовані у розпал попиту на нерухомість та потенційно мали б стати вигідною інвестицією.
Пізніше виявилось, що помешкання не мають усіх необхідних комунікацій, а інфраструктура самого району сильно кульгала. Відтак іспанська влада не дала дозволу на введення в експлуатацію квартир, а самого власника пізніше запідозрили в ухилянні від сплати податків. Станом на сьогодні цілий мікрорайон лишився недобудованим.
Кіджондон / Північна Корея
Цей випадок є унікальним / Фото Novate
Недалеко від демілітаризованої зони між Північною та Південною Кореями, диктаторський режим побудував місто Кіджондон, який також називають "селищем пропаганди". Це місце є єдиним населеним пунктом КНДР, який видно з території Південної Кореї.
Цей населений пункт складається з яскраві бутафорських "будинків" без реальних житлових квартир, втім сюди проведена електрика. Проте світло у вікнах вмикається лише в певних квартирах та чітко за розкладом Населення тут теж немає – час від часу в місті можна побачити будівельників, солдатів чи жінок, які миють вікна.
Кіламба / Ангола
Помешкання тут все ж можна придбати / Фото Novate
Кіламба напевно найбільший населений пункт у цьому списку. Місто, яке будувала китайська фірма, розташоване за 30 кілометрів від столиці Анголи Луанди і розраховане мало не на пів мільйона осіб.
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В інфраструктуру міста входить 750 восьмиповерхових житлових будинків та близько сотні торгових центрів і кілька десятків шкіл. Попри всі необхідні для комфортного життя умови, місто лишається практично порожнім. Усе через бідність тамтешнього населення, яке просто не може дозволити собі такі дорогі помешкання.