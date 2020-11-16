На расстоянии нескольких метров: в Нидерландах открыли торговый хаб с KFC и McDonald's
Архитектурная фирма WRK спроектировала Multi Traffic Point – это продовольственный и автомобильный корт в деловом парке Зевенхайс. Торговый хаб состоит из автозаправочной станции, зарядной станции для электромобилей, мойки и шести ресторанов – два из которых входят в известные сети KFC и McDonald's. Больше о новом торговом хабе – читайте в материале.
Хаб задуман так, чтобы все услуги предоставлялись водителям просто вдоль дороги, пишет Archdaily.
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Каждый ресторан или заправка имеет отдельное помещение, но всех их объединяет общий навес. Также в центре хаба стоит большой рекламный щит с названиями брендов.
Рекламный щит на территории хаба / Фото Archdaily
Наряду с деловым парком расположен студенческий кампус, а также оживленная автомагистраль, поэтому создатели рассчитывают на студентов, и путешественников как на основных покупателей.
Терраса ресторана McDonald's на территории хаба / Фото Archdaily
На территории хаба есть отличная навигация и продуманная система проезда, поэтому посетители могут легко маневрировать между учреждениями и магазинов известных брендов.
Все заведения здесь имеют собственные зеленые террасы, а также цветники.
Здесь рестораны мирно сосуществуют друг с другом / Фото Archdaily
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Интересно, что между ресторанами известных брендов фаст-фуда KFC и McDonald's всего несколько метров. Заведения, как известно, между собой конкурируют.
Смотрите больше фото торгового хаба в Нидерландах:
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