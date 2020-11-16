Архітектурна фірма WRK спроєктувала Multi Traffic Point – це продовольчий та автомобільний корт у діловому парку Зевенхайс. Торговий хаб складається з автозаправної станції, зарядної станції для електромобілів, мийки та шести ресторанів – два з яких входять до відомих мереж KFC та McDonald's. Більше про новий торговий хаб – читайте в матеріалі.

Хаб задуманий так, щоб усі послуги надавались водіям просто вздовж дороги, пише Archdaily.

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Кожен ресторан чи заправка має окреме приміщення, але усіх їх поєднує спільний навіс. Також посередині хабу стоїть великий рекламний щит із назвами брендів.



Рекламний щит на території хабу / Фото Archdaily

Поряд з діловим парком розташований студентський кампус, а також жвава автомагістраль, тож творці розраховують на студентів, та мандрівників як на основних покупців.



Тераса ресторану McDonald's на території хабу / Фото Archdaily

На території хабу є відмінна навігація та продумана система проїзду, тож відвідувачі можуть легко маневрувати між закладами та магазинів відомих брендів.

Усі заклади тут мають власні зелені тераси, а також квітники.



Тут ресторани мирно співіснують один з одним / Фото Archdaily

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Цікаво, що між ресторанами відомих брендів фаст-фуду KFC та McDonald's всього кілька метрів. Заклади, як відомо, між собою конкурують.

Дивіться більше фото торгового хабу в Нідерландах: