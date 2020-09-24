Острів Говернорс можуть серйозно видозмінити за кілька років. Невеликий район Нью-Йорка може стати майданчиком для втілення проєктів різних дослідників та студентів з усього світу, які орієнтовані на проблеми зміни клімату. Сьогодні острів є далеко не найпопулярнішим районом міста, але проєкт змін може виправити ситуацію.

Острів може стати великим виставковим майданчиком, повідомляє Archdaily.

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Нове середовище не лише допоможе дослідникам втілити свої проєкти в реальність, але й стане "центром" пропаганди екологічних ініціатив. До того ж, всі будівлі на острові повинні бути готові до можливого підтоплення.



Острів має великий потенціал / Фото Archdaily

Що саме планують створити

академічну чи науково-дослідну організацію;

живу лабораторію;

платформа для екологічних некомерційних організацій;

впровадження інновацій, що допоможуть зупинити зміни клімату;

гуртожитки для академіків;

простір для зустрічей.



Острів розширювали під час будівництва метро в Нью-Йорку – зайву землю звозили сюди / Фото Archdaily

Острів має 520 миль узбережжя, де руйнівні наслідки зміни клімату найкраще можна помітити. Новий план для острова може допомогти його оживити,

– розповіла одна з розробниць проєкту.



Лабораторія вирощуватиме різні рослини / Фото Archdaily

До острова в центрі гавані Нью-Йорка можна дістатися на поромі, він розташований в безпосередній близькості до Нижнього Манхеттена та Брукліна.



На острові також є немало історичних будинків / Фото Archdaily

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За задумом розробників, цей перший у своєму роді центр буде розвивати нові стратегії та технології, які допоможуть пристосуватись до змін клімату.