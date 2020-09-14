Відома архітектурна компанія Foster + Partners розпочала будівництво нового центру серця в столиці Каїру, що в Єгипті. Інноваційний центр досліджень та безкоштовного лікування патологій серця розмістять на околиці міста, а з верхніх поверхів відкриватиметься краєвид на відомі піраміди у місті Гіза.

Планування приміщення центру було розроблене з урахуванням потреб пацієнтів, їх сімей та персоналу лікарні, щоб зменшити час на одужання, інформує Archdaily.

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Глобальний центр патології серця заснований єгипетським хірургом сером Магді Якубом, який забезпечує безкоштовне сучасне лікування для жителів Єгипту та за його межами.



Новий центр постане на півдні Каїру / Фото Archdaily

Лікарня на 300 ліжок будується з діагностичними та лікувальними установами. Тут передбачене відділення аварій та невідкладних ситуацій, велика амбулаторія та реабілітаційні відділення. У ньому буде багато внутрішніх двориків, а також хірургічне відділення та відділення інтенсивної терапії.



Велика кількість зелені повинна сприяти швидкому видужанню пацієнтів / Фото Archdaily

Прискорення лікування пацієнтів має відбуватись через створення великої кількості терас та зелених зон. Сам центр складатиметься з чотирьох невисоких, але довгих будівель, які стоять на бетонних опорах.

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Будівництво займе не один місяць / Фото Archdaily