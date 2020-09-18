Рядом с вулканом: в Чили построили домик со смотровыми террасами и большим камином – фото
Ярко-красные крыши выделяют этот двухэтажный дом посреди гор в Чили. Он полностью построен из дерева и имеет большой камин, который обложен природным камнем. Планировка помещения предполагает создание многочисленных террас, одна из которых ориентирована на потухший вулкан рядом, а другая на горы.
Дом стоит на бетонной платформе черного цвета, сообщает Dezeen.
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Прозрачные стены обеспечивают обзор национального парка почти из любой точки дома.
Со всех сторон дом окружает горный ландшафт / Фото Dezeen
Зоны общего пользования защищены тяжелой крышей и открывают панорамный вид, чтобы наблюдать за одним из самых невероятных ландшафтов Чили.
Цвет лестницы гармонирует с платформой под домом / Фото Dezeen
Двускатные крыши решили покрасить в красное, чтобы выделяться над снежным ландшафтом.
Процесс проектирования предусматривал сначала моделирование дома в 3D перед тем, как отправить первоначальный проект компании Timber, которая и изготавливала каркас.
Террасы размещены по всему периметру дома / Фото Dezeen
Первый и второй этаж в доме совмещают винтовые лестницы, а само строительство заняло всего 8 месяцев.
Камин обложен природным камнем / Фото Dezeen
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Внутри кухня и столовая соединены, а воображаемая линия между ними проведена через большой камин, который обложен камнями.