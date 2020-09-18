Яскраво-червоні дахи виділяють цей двоповерховий будинок посеред гір в Чилі. Він повністю збудований з дерева та має великий камін, який обкладений природним каменем. Планування приміщення передбачає створення численних терас, одна з яких орієнтована на згаслий вулкан поряд, а інша на гори.

Будинок стоїть на бетонній платформі чорного кольору, повідомляє Dezeen.

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Прозорі стіни забезпечують огляд національного парку майже з будь-якої точки будинку.



З усіх боків будинок оточує гірський ландшафт / Фото Dezeen

Зони загального користування захищені важким дахом і мають панорамний вид, щоб мати змогу спостерігати за одним із найнеймовірніших ландшафтів Чилі.



Колір сходів гармонією з платформою під будинком / Фото Dezeen

Двосхилі дахи вирішили пофарбувати в червоне, щоб виділятись над сніговим ландшафтом.

Процес проєктування передбачав спочатку моделювання будинку в 3D перед тим, як відправити початковий проєкт компанії Timber, яка і виготовляла каркас.



Тераси розміщені по всьому периметру будинку / Фото Dezeen

Перший та другий поверх в будинку поєднують гвинтові сходи, а саме будівництво зайняло лише 8 місяців.



Камін обкладений природним каменем / Фото Dezeen

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Всередині кухня та їдальня поєднані, а уявну лінію між ними проведено через великий камін, який обкладений камінням.