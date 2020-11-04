Мов риба у сітці: в Китаї побудували екологічні хостели дивної форми – фото
В Китаї побудували 3 хостели, які сформовані зі складених каменів та утрамбованої землі, а зовні обрамлені сіткою з бамбуку, яка схожа на рибальську. Архітектори принципово відмовились від класичних сьогодні будівельних матеріалів. Чому – читайте в матеріалі.
Будівлі спроєктовані як китайські абажури, що темніють вночі, інформує Archdaily.
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Протягом останніх кілька років Китай був найбільшим споживачем бетону у світі. Виходить, що більшість тих людей, які зараз живуть у бетонних житлових будинках, мешкали раніше у приміщеннях із природних матеріалів.
Бетон в Китаї сьогодні повсюди / Фото Archdaily
Щоб виправити таку ситуацію, одна з архітектурних фірм вирішила спроєктувати та втілити в життя будівлі з екологічних матеріалів.
Камінь, бамбук, глина та інші матеріали домінують в цих конструкціях / Фото Archdaily
За словами розробників, використання нестандартних місцевих матеріалів призведе до збільшення різноманітності міських та сільських регіонів, сприятиме справедливій економіці – шляхом створення робочих місць, а також збереже екосистему нашої планети.
Структура будівель сформована із серцевини, що складена з каменів та утрамбованої землі. Ядро розміщує всі житлові приміщення навколо сходів.
Ядро будівлі має планування як у свічки / Фото Archdaily
Роль фасаду тут відіграє сітка, яка сплетена з бамбука. Архітектори стверджують, що така конструкція витримує негоду, легко обігрівається за допомогою вогню, та лишається прохолодною влітку.
В'язання з бамбука є притаманним для китайців / Фото Archdaily
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Через обмежені ресурси нашої планети ми не можемо забезпечити 7 мільярдів людей відповідним середовищем існування, виготовленим лише з промислових матеріалів. Використання природних матеріалів життєво важливо для забезпечення сталого та справедливого розвитку,
– пояснив керівник проєкту.
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