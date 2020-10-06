Розкішний готель у формі кола побудують біля підніжжя льодовика Свартісен, що в Норвегії. Розробка повинна стати найбільш екологічним готелем за Полярним колом, адже споруда щорічно споживатиме на 85% менше ресурсів ніж інші готелі на півночі Скандинавії. Нове будівництво запропонує неймовірні краєвиди для відвідувачів.

Споруда з'явиться на півночі Норвегії у муніципалітеті Мелой неподалік міста Бодо, повідомляє Business Insider.

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Готель під назвою Svart побудують у формі кола. Частина споруди стоятиме над водою на дерев'яних колонах, що забиті у океанічне дно. Самі номери запропонують гостям шалений краєвид на океан з одного боку та льодовик з іншого.



Краєвиди та екологічність стануть візитівками готелю / Фото Business Insider

Будівля сконструйована так, щоб майже не використовувати сталь та бетон. Більшість елементів тут будуть дерев'яними. Дах та фасад покриють матеріалами, що дозволять менше використовувати опалення, а також електроенергії для охолодження споруди.



Навіть опорні споруди тут будуть дерев'яними / Фото Business Insider

Для забезпечення функціонування готелю в готелі будуть максимально використовуватимуть сонячну енергію, а також геотермальні джерела.



В цій частині країни можна спостерігати Полярне сяйво / Фото Business Insider

Хоча готель повинен бути відкритий до 2021 року, план зонування був затверджений муніципалітетом Мелой у жовтні, і, судячи з його витонченого дизайну інтер'єру, він має шанси швидко потрапити до списків готелів, які кожен повинен відвідати протягом свого життя.

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Влітку будівля не перегріватиметься / Фото Business Insider