У жовтні 2006 року на екрани почав виходити американський кримінально-психологічний серіал "Декстер". Картина швидко набула популярності далеко за межами США, а головний герой Декстер Морган майже увесь серіал проживав у квартирі в одному з районів Маямі. Більше про будинок Декстера Моргана в Маямі – читайте в матеріалі.

Місце проживання Декстера в серіалі розташовується в районі Bay Harbor Islands, пише Дім 24.

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Звичайна квартира в невеликому кондомінімумі розташована на другому поверсі. Саме тут за сценарієм серіалу живе Декстер Морган. За винятком четвертого сезону та фінальних сцен в кінці серіалу.



Квартира Декстера розташовувалась на другому поверсі / Фото Fandom

Декстер вважає квартиру своїм надійним притулком від зовнішнього світу та місцем, де він може вільно розкрити свою справжню сутність – холодного вбивці.



Відомий кадр з вступної частини серіалу / Фото Fandom

Двоповерховий житловий будинок розташований біля набережної, поруч є басейн та спеціально відведені місця для паркування. До квартир можна потрапити зовнішнім коридором.



Поряд з будинком є басейн / Фото Fandom

Квартира Декстера на другому поверсі виглядає звичайною та доглянутою. Тут є невелика вітальня, кухня, робоче приміщення, ванна кімната та спальня. Попри посередність, помешкання приховує секрети власника.



Кухня в квартирі Декстера / Фото Fandom

Зокрема йдеться про "ящик крові" Декстера (тут він зберігає трофеї його вбивств), який захований у блоці кондиціонування повітря. У шафі спальні його інструменти для вбивств, а також сумка з екстреними предметами (готівка, паспорт), щоб швидко втекти за потреби.

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А це вітальня та робочий кабінет головного героя / Фото Fandom

У 2012 році вийшов останній на сьогодні – восьмий сезон відомого серіалі.