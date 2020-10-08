Архітектурна компанія Herzog & de Meuron спроєктували першу середню школу в Швейцарії, яка буде розміщена просто на даху торгового центру в Базелі. Навчальний заклад розмістять поряд з новим житловим комплексом на півночі столиці Швейцарії. Більше про незвичний проєкт – читайте в матеріалі.

Житловий комплекс складатиметься з трьох багатоповерхових будинків та великого торгового центру із повноцінною школою поряд, пише Archdaily.

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Проєкт має на меті створити прецедент для майбутніх міських забудов, адже часто інфраструктура району відстає від кількості мешканців. Школа на даху дозволяє економити ділянки в місті.

Загальний генеральний план проєкту передбачає створення близько 800 квартир у трьох будинках, два зелені простори, місце зустрічей, торговий центр, а також кафе, ресторани та школу.



Ресторани та кафе розмістяться просто під школою / Фото Archdaily

Школа та багатофункціональна гімназія вечорами працюватимуть для спортивних клубів, асоціацій та інших заходів. До того ж сади та інші відкриті майданчики будуть постійно доступними для жителів житлового комплексу та громадськості.



Вся територія буде озелененою / Фото Archdaily

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Проєкт вже повністю готовий та чекає на затвердження. Якщо архітектори отримають зелене світло, то будівництво розпочнеться вже у 2021 році.