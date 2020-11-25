Шурупы вместо фундамента: в Норвегии построили стильные однокомнатные частные дома – фото
На юге Норвегии архитектор спроектировал и реализовал проект миниатюрных домов-кабин. Однокомнатные структуры имеют большие панорамные окна и стоят на креплениях, которые просверлены в скале. Больше о новом проекте из Норвегии – читайте в материале.
Помещения расположены на дальнем конце мыса в городе Свей, что в 30 минутах езды от Гаугесунда на юго-востоке Норвегии, пишет Archdaily.
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По легенде, именно с этого места Флоке Вильгердссон, или Равнафлоке, в 868 году отплыл как первый человек, поселилась на безымянном острове. Позже этот остров стали называть Исландией.
Этот мыс имеет давнюю историю / Фото Archdaily
А уже больше чем через тысячу лет пять домиков построили именно на этом месте. Интересно, что конструкции легко демонтировать, ведь они просто стоят на металлических опорах, что высверленные в камнях.
Дома практически не оставляют следа в ландшафте / Фото Archdaily
В четырех помещения можно разместить до пяти человек. Все они оборудованы кухней, гостиной и туалетом. Наибольший домик предлагает до десяти человек, а также доступен для людей на инвалидных колясках. Сердцем каждого такого дома есть камин, что позволяет гостям согреться, наблюдая, как волны бьются о стенки кабины снаружи.
В домиках очень уютно / Фото Archdaily
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Одна из стен каждого дома имеет панорамное окно с видом на Северное море.
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