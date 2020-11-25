На півдні Норвегії архітектор спроєктував та реалізував проєкт мініатюрних будинків-кабін. Однокімнатні структури мають великі панорамні вікна та стоять на кріпленнях, які просвердлені у скелі. Більше про новий проєкт з Норвегії – читайте в матеріалі.

Приміщення розташовані на дальньому кінці мису у місті Свейо, що за 30 хвилин їзди від Гаугесунда на південному сході Норвегії, пише Archdaily.

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За легендою, саме з цього місця Флоке Вільгердссон, або Равнафлоке, у 868 році відплив як перша людина, що поселилася на безіменному острові. Пізніше цей острів почали називати Ісландією.



Цей мис має давню історію / Фото Archdaily

А вже більш ніж через тисячу років п’ять будиночків побудували саме на цьому місці. Цікаво, що конструкції легко демонтувати, адже вони просто стоять на металевих опорах, що висвердлені в камінні.



Будинки практично не залишають сліду в ландшафті / Фото Archdaily

У чотирьох помешкання можна розмістити до п'яти осіб. Усі вони обладнані кухнею, вітальнею та туалетом. Найбільший будиночок пропонує проживання до десяти осіб, а також доступна для людей на інвалідних візках. Серцем кожного такого будинку є камін, що дозволяє гостям зігрітись, спостерігаючи, як хвилі б'ються об стінки кабіни зовні.



В будиночках дуже затишно / Фото Archdaily

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Одна зі стін кожного будинку має панорамне вікно з краєвидом на Північне море.

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