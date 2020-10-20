В одному з житлових кварталів швейцарського міста Цюрих архітектор Мануель Герц побудував будинок з незвичним фасадом, який складається з вертикальних та горизонтальних металевих віконниць. Споруда вміщає 5 окремих квартир, а сам архітектор назвав своє творіння "механічним балетом". Більше про будинок – читайте в матеріалі.

Архітектор робив ставку на зіткненні простої форми будинку та вигадливого фасаду, пише His.ua.

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Будівля розміщена в тихому місці посеред дерев, а до вхідних дверей веде дерев'яна доріжка.



Поряд з будинком є й інші приватні садиби / Фото Archdaily

Схема фасаду містить горизонтальні та вертикальні віконниці із закругленою трикутною формою. Окрім декоративної, вони також виконують практичну функцію – затемнюють кімнати після того, як їх зачинити і забезпечуючи конфіденційність та приватність резиденцій.



Так віконниці виглядають зсередини / Фото His/ua

Такі віконниці працюють за допомогою гідравлічного механізму. У закритому вигляді фасад будівлі стає сірим з легким металевим відтінком. У відкритому вигляді він одразу ніби "оживляє" його яскравими елементами.

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