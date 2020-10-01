На Западе города Кордова строят новые кварталы, в которых поселяются молодые семьи или одинокие люди. Все они стремятся убежать из центра города и поселиться в частном доме, не могут себе позволить. Однако архитекторы нашли решение – минималистичные здания с низкой себестоимостью. Больше о домах – читайте в материале.

Каждый из таких домов имеет площадь 82 квадратных метра, и земельный участок 150 квадратных метров, сообщает Archdaily.

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Вообще уже успели построить 4 минималистичные дома с внутренними двориками, а каждый квадратный метр жилой площади имеет себестоимость в размере 290 долларов.



Спереди есть небольшой двор / Фото Archdaily

Главный фасад каждого из домов выходит на запад, именно поэтому он получает очень интенсивный солнечный свет во второй половине дня в течение большей части года. Также с этой стороны от стены тянутся навесы, выполняющие роль гаража.

Двойная экранированная стена из бетонного блока защищает основной фасад и позволяет контролировать климат внутри.



Боковые фасады вообще не имеют окон / Фото Archdaily

Входные двери здесь посажены глубоко. Внутренние пространства очень простые и интегрированные в цокольный этаж и внутренним двориком.

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На первом этаже расположены кухня и гостиная, а верхний приспособлен для спален и рабочих помещений. Внешне абсолютно белый цвет отражает солнце и придает домам идентичность и изменчивый образ.