Воплощение минимализма: в Испании с появился белый бюджетный дом – фото
На Западе города Кордова строят новые кварталы, в которых поселяются молодые семьи или одинокие люди. Все они стремятся убежать из центра города и поселиться в частном доме, не могут себе позволить. Однако архитекторы нашли решение – минималистичные здания с низкой себестоимостью. Больше о домах – читайте в материале.
Каждый из таких домов имеет площадь 82 квадратных метра, и земельный участок 150 квадратных метров, сообщает Archdaily.
Читайте также: Жилье интроверта: в Португалии построили массивный закрытый дом с бассейном на крыше – фото
Вообще уже успели построить 4 минималистичные дома с внутренними двориками, а каждый квадратный метр жилой площади имеет себестоимость в размере 290 долларов.
Спереди есть небольшой двор / Фото Archdaily
Главный фасад каждого из домов выходит на запад, именно поэтому он получает очень интенсивный солнечный свет во второй половине дня в течение большей части года. Также с этой стороны от стены тянутся навесы, выполняющие роль гаража.
Двойная экранированная стена из бетонного блока защищает основной фасад и позволяет контролировать климат внутри.
Боковые фасады вообще не имеют окон / Фото Archdaily
Входные двери здесь посажены глубоко. Внутренние пространства очень простые и интегрированные в цокольный этаж и внутренним двориком.
Интересно: Бриллиант в снегах: в Норвегии построили современный мини-дом необычной формы – фото
На первом этаже расположены кухня и гостиная, а верхний приспособлен для спален и рабочих помещений. Внешне абсолютно белый цвет отражает солнце и придает домам идентичность и изменчивый образ.
-
Навигация через муралы: фото подземных переходов на станции Демеевская в Киеве - фотосегодня , 16:43
-
Бриллиант в снегах: в Норвегии построили современный мини-дом необычной формы – фото29 сентября , 16:59
-
Как будет выглядеть самый большой жилой комплекс Нью-Йорка с бюджетным жильем фото проекту30 сентября , 13:03