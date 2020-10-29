Швейцария продолжает "расти": в Базеле построят бизнес-центр с тремя небоскребами – фото
Архитектурная фирма Herzog & de Meuron представила проект создания еще одной башни в будущем бизнес-центре швейцарского Базеля. Одно из высотных зданий было открыто еще в 2015 году, а теперь здесь достроят еще две. Кроме этого проект предусматривает обновление или построение еще нескольких меньших домов рядом. Более о современном техно-парке в Швейцарии – читайте в материале.
Roshe Tower – первый из трех небоскребов, который имеет высоту в 178 метров, сообщает Archdaily.
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Сегодня уже идет строительство второго небоскреба, который станет выше соседнего здания.
Проект базируется просто на набережной города / Фото Archdaily
Полноценно строительство бизнес-центра начнется не раньше 2023 года, ведь именно тогда в городе откроется новый научно-конструкторский центр, а нынешние здания станут пустыми.
Именно тогда рядом с ними и достроят еще третью башню на 221 метр высотой. Планируется, что все здания будут иметь одинаковый внешний вид, но основные фасады развернут в разные стороны.
Здания будут "смотреть" в разные стороны / Фото Acrhdaily
Они планируют сделать так, чтобы триада степенных многоэтажек была в центре внимания во всем Базеле.
Здания должны выделяться на фоне низкой застройки Базеля / Фото Archdaily
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Чтобы завершить строительство комплекса, несколько соседних зданий придется снести, а другие получат похожий с небоскребами внешний вид.
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