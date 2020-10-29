Архітектурна фірма Herzog & de Meuron представила проєкт створення ще однієї вежі у майбутньому бізнес-центрі швейцарського Базеля. Одна з висотних будівель була відкрита ще у 2015 році, а тепер тут добудують ще дві. Окрім цього проєкт передбачає оновлення або побудову ще кількох менших будинків поряд. Більше про сучасний техно-парк у Швейцарії – читайте в матеріалі.

Roshe Tower – перший з трьох хмарочосів має висоту у 178 метрів, повідомляє Archdaily.

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Сьогодні вже триває будівництво другого хмарочосу, який стане вищим за сусідню будівлю.



Проєкт базується просто на набережній міста / Фото Archdaily

Повноцінно будівництво бізнес-центру розпочнеться не швидше 2023 року, адже саме тоді в місті відкриється новий науково-конструкторський центр, а теперішні будівлі стануть порожніми.

Саме тоді поряд з ними і добудують ще третю вежу на 221 метр заввишки. Планується, що усі будівлі матимуть однаковий зовнішній вигляд, але основні фасади розвернуть у різні боки.



Будівлі "дивитимуться" в різні боки / Фото Acrhdaily

Вони планують зробити так, щоб тріада ступеневих багатоповерхівок була в центрі уваги в усьому Базелі.



Будівлі мають виділятися на тлі низької забудови Базеля / Фото Archdaily

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Щоб завершити будівництво комплексу, кілька сусідніх будівель доведеться знести, а інші отримають схожий із хмарочосами зовнішній вигляд.