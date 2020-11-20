Цены на недвижимость постоянно меняются и обычно происходит это в сторону подорожания. На конечную сумму, которую надо отдать за новое жилье, влияет много факторов. Чего ждать от стоимости квартир в новостройках, что влияет на нее и какие прогнозы на будущее – читайте в материале.

Эксперты прогнозируют усиление роста цен на недвижимость, пишет Дом 24.

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Что влияет на цену квартиры

Стоимость квартир в новостройках продолжает расти второй год подряд, поскольку привязана к курсу валют.



Цены сегодня опережают инфляцию / Фото Unsplash

Цена опережает темпы инфляции. В 2019 при относительно стабильном курсе валют цены в гривне выросли на 11-15% в зависимости от сегмента,

– рассказывают эксперты LEV Development.

Прогнозы

По мнению эксперта, в этом году динамика роста сохранится и даже усилится вследствие роста курса доллара.

Инвестиции в недвижимость – всегда хорошее решение / Фото Unsplash

Сейчас недвижимость – это единственный актив, который может со временем расти в цене и приносить операционный доход. Поэтому консервативные инвесторы будут больше вкладывать в недвижимость.

– объясняют в LEV Development.

Причины

Для этого роста цен существует 2 основные причины: снижение учетной ставки НБУ, которая провоцирует снижение ставок по депозитам, и, соответственно, дефицит качественного предложения.



Недавно НБУ снизил учетную ставку / Фото НБУ

Низкая учетная ставка НБУ, дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам и исключительно низкие ставки по долларовым приведет к сокращению количества депозитов в банковской системе.

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Еще одну причину роста цен связывают с задержками разрешительной системы. Так, из-за затягивания выдачи разрешений на строительство новых объектов количество квартир, доступных для покупки, становится меньше.