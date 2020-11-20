Почему растут цены на недвижимость и что на них влияет: комментарий эксперта
Цены на недвижимость постоянно меняются и обычно происходит это в сторону подорожания. На конечную сумму, которую надо отдать за новое жилье, влияет много факторов. Чего ждать от стоимости квартир в новостройках, что влияет на нее и какие прогнозы на будущее – читайте в материале.
Эксперты прогнозируют усиление роста цен на недвижимость, пишет Дом 24.
Полезное: Налог на недвижимость 2020: сколько и кто будет платить
Что влияет на цену квартиры
Стоимость квартир в новостройках продолжает расти второй год подряд, поскольку привязана к курсу валют.
Цены сегодня опережают инфляцию / Фото Unsplash
Цена опережает темпы инфляции. В 2019 при относительно стабильном курсе валют цены в гривне выросли на 11-15% в зависимости от сегмента,
– рассказывают эксперты LEV Development.
Прогнозы
По мнению эксперта, в этом году динамика роста сохранится и даже усилится вследствие роста курса доллара.
Инвестиции в недвижимость – всегда хорошее решение / Фото Unsplash
Сейчас недвижимость – это единственный актив, который может со временем расти в цене и приносить операционный доход. Поэтому консервативные инвесторы будут больше вкладывать в недвижимость.
– объясняют в LEV Development.
Причины
Для этого роста цен существует 2 основные причины: снижение учетной ставки НБУ, которая провоцирует снижение ставок по депозитам, и, соответственно, дефицит качественного предложения.
Недавно НБУ снизил учетную ставку / Фото НБУ
Низкая учетная ставка НБУ, дальнейшее снижение ставок по гривневым депозитам и исключительно низкие ставки по долларовым приведет к сокращению количества депозитов в банковской системе.
К слову: Не переплачивайте: почему стоит покупать квартиру для перепродажи еще на старте строительства – детали
Еще одну причину роста цен связывают с задержками разрешительной системы. Так, из-за затягивания выдачи разрешений на строительство новых объектов количество квартир, доступных для покупки, становится меньше.
Поделиться новостью
-
Удобная инфраструктура и парк: стартуют продажи квартир в ЖК "LIFE STORY" – детали и скидки3 ноября , 17:14
-
Сталь и свет: в Роттердаме откроют музей миграции на месте огромного склада – фото17 ноября , 19:02
-
С прекрасными пейзажами: 5 стильных саун со всего мира в необычных местах – фото18 ноября , 22:15