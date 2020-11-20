Чому ростуть ціни на нерухомість та що на них впливає: коментар експерта
Ціни на нерухомість постійно змінюються і зазвичай відбувається це у бік подорожчання. На кінцеву суму, яку треба віддати за нове житло, впливає багато чинників. Чого чекати від вартості квартир у новобудовах, що впливає на неї та які прогнози на майбутнє – читайте в матеріалі.
Експерти прогнозують посилення росту цін на нерухомість, пише Дім 24.
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Що впливає на ціну квартири
Вартість квартир у новобудовах продовжує зростати другий рік поспіль, оскільки прив'язана до курсу валют.
Ціни сьогодні випереджають інфляцію / Фото Unsplash
Ціна випереджає темпи інфляції. У 2019 при відносно стабільному курсі валют ціни в гривні виросли на 11–15% в залежності від сегмента,
– розповідають експерти LEV Development.
Прогнози
На думку експерта, в цьому році динаміка росту збережеться і навіть посилиться внаслідок зростання курсу долара.
Інвестиції в нерухомість завжди хороше рішення / Фото Unsplash
Зараз нерухомість — це єдиний актив, який може з часом зростати в ціні і приносити операційний дохід. Тому консервативні інвестори будуть більше вкладати в нерухомість.
– пояснюють у LEV Development.
Причини
Для цього зростання цін існує 2 основні причини: зниження облікової ставки НБУ, яка провокує зниження ставок за депозитами, і відповідно дефіцит якісної пропозиції.
Нещодавно НБУ знизив облікову ставку / Фото НБУ
Низька облікова ставка НБУ, подальше зниження ставок за гривневими депозитами і виключно низькі ставки за доларовими призведуть до скорочення кількості депозитів у банківській системі.
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Ще одну причину росту цін пов'язують із затримками дозвільної системи. Так, через затягування з видачею дозволів на будівництво нових проєктів, кількість квартир, доступних для покупки стає меншою.
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