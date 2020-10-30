Слияние стекла, стали и камня: в США выставили на продажу один из самых известных особняков
Дом пустыни Кауфмана или просто дом Кауфмана, в Калифорнии, выставили на продажу. Вилла была построена еще в 1946 году и имеет площадь больше чем 290 квадратных метров. Цена вопроса – 25 миллионов долларов, что может стать рекордом для Палм-Спрингс – города, где и расположен особняк.
Дом был спроектирован американским архитектором австрийского происхождения Ричардом Нейтро, пишет Dwell.
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За свою более чем 70-летнюю историю здание подверглось нескольким реставрациям и ремонтам, а последние фундаментальные изменения здесь произошли еще в конце 90-х.
Не все владельцы заботились о сохранении дома, но сегодня он в прекрасном состоянии / Фото Dwell
По словам продавцов виллы, этот дом выделяется на фоне соседних преимущественно однотипных конструкций.
Слияние стекла, стали и камня – это здание является архитектурным чудом, которое помогло определить модернистскую эстетику,
– рассказывают эксперты.
Также из дома открывается вид на горы / Фото Dwell
Дом Кауфмана вмещает пять спален и шесть ванных комнат. Планирование предполагает поочередное использование в стенах стеклянных и металлических элементов, а само помещение определено городским советом Палм-Спрингс историческим объектом.
Больше всего изменений было как раз внутри дома / Фото Dwell
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Хотя сегодня дом серьезно осовременен, он все еще сохраняет дыхание той эпохи.
Смотрите больше фото дома Кауфмана:
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