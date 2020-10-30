Будинок пустелі Кауфмана або просто будинок Кауфмана, що в Каліфорнії, виставили на продаж. Вілла була зведена ще у 1946 році та має площу у понад 290 метрів квадратних. Ціна питання – 25 мільйонів доларів, що може стати рекордом для Палм-Спрінгс – міста, де і розташований особняк.

Будинок був спроєктований американським архітектором австрійського походження Річардом Нейтрою, пише Dwell.

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За свою понад 70-річну історію будівля зазнала кілька реставрацій та ремонтів, а останні грунтовні зміни тут відбулись ще в кінці 90-х.



Не усі власники дбали про збереження будинку, але сьогодні він в прекрасному стані / Фото Dwell

За словами продавців вілли, цей будинок виділяється на фоні сусідніх переважно однотипних конструкцій.

Злиття скла, сталі та каменю – цей будинок є архітектурним дивом, яке допомогло визначити модерністську естетику,

– розповідають експерти.



Також з будинку відкривається краєвид на гори / Фото Dwell

Будинок Кауфмана містить п'ять спалень та шість ванних кімнат. Планування передбачає почергове використання у стінах скляних та металевих елементів, а саме приміщення визначене міською радою Палм-Спрінгз історичним об'єктом.



Найбільше змін було якраз всередині будинку / Фото Dwell

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Хоч сьогодні будинок серйозно осучаснений, він все ще зберігає подих тієї епохи.

Дивіться більше фото будинку Кауфмана: