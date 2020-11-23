В південно-східній частині острова Ломбок, що в Індонезії, з'явився екологічний курорт звідки відкривається приголомшливий краєвид на океан. Окрім екологічних будинків, які зроблені з утрамбованої землі, на території курорту є відкритий кінотеатр, басейн та ресторан, який працює за принципом "від ферми до столу". Також кожен охочий може викупити один з будиночків та здавати приміщення в оренду.

Екологічний курорт має назву Dome Lombok, пише Inhabitat.

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Курорт складається з окремих невеликих будиночків, які збудовані з утрамбованої землі та мають форму великого яйця.



Зовні будиночки схожі на яйця / Фото Inhabitat

Сьогодні тут вже є 9 таких будиночків, пермакультурі сади, ресторан "від ферми до столу", бар із органічними соками, відкритий кінотеатр та басейн. Пізніше планують добудувати ще 9 будинків, шале, художні майстерні, а також простір для коворкінгу.



Будинки ідеально підійдуть для тих, хто любить екологічний туризм / Фото Inhabitat

За словами креативного директора проєкту, острів Ломбок давно зазнав буму в екологічному туризмі, а цей курорт став найбільш передовим сталим проєктом у цьому регіоні.



Краєвиди – один з найбільших козирів курорту / Фото Inhabitat

Цікаво, що стати інвестором Dome Lombok може кожен охочий. Покупцю пропонують придбати один з будиночків та пізніше здавати його в оренду. Площа одного номера коливається від 15 до 100 квадратних метрів, а ціни починаються від 49 тисяч євро.

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Острів може похвалитися чистим кораловим узбережжям, що приваблює сюди дайверів та серферів. Також неподалік від курорту є міжнародний аеропорт.

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