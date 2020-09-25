Немов картина: в Іспанії художник креативно оновив фасад 90-річного маяка – неймовірні фото
На півночі Іспанії неподалік міста Сантандер стоїть маяк, якому вже 90 років. Класична конструкція білого кольору протягом багатьох років слугувала навігатором для моряків. Втім за останні роки ситуація змінилась і маяк став популярним туристичним місцем. Сталось це не в останню чергу через іспанського вуличного художника Окуди Сан Мігеля, який і перетворив маяк на яскраву картину.
Маяк Faro de Ajo розпочав свою роботу ще у 1930 та був пофарбований у класичний для цих споруд білосніжний колір, повідомляє His.ua.
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Художник, що прославився своїм стріт-артом взявся за проєкт перетворення непримітного маяка у витвір мистецтва.
Так, на 16-метровій вежі художник зобразив смугасту птицю, диких тварин, а також різні фігури. Загалом у своїй роботі іспанець використав понад 70 відтінків, а назвав свою роботу "Нескінченною Кантабрією".
Замовником робіт виступили порт міста Сантандер, а також мерія міста Барей. Таким чином чиновники вирішили оновити об'єкт історичної спадщини міста.
В роботі використані обриси різних тварин / Фото His.ua
Це був унікальний досвід не тільки через художню складність проєкту, але і тому, що я реалізував його на своїй батьківщині,
– розповів Окуда.
Художник за роботою / Фото Archdaily
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Попри редизайн, маяк досі виконує свою головну функцію – привертає увагу мореплавців. До того ж, сюди стали частіше приїжджати туристи. Зокрема, у перші дні після відкриття на маяк приїхало подивитися понад 10 000 відвідувачів.
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