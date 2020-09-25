На півночі Іспанії неподалік міста Сантандер стоїть маяк, якому вже 90 років. Класична конструкція білого кольору протягом багатьох років слугувала навігатором для моряків. Втім за останні роки ситуація змінилась і маяк став популярним туристичним місцем. Сталось це не в останню чергу через іспанського вуличного художника Окуди Сан Мігеля, який і перетворив маяк на яскраву картину.

Маяк Faro de Ajo розпочав свою роботу ще у 1930 та був пофарбований у класичний для цих споруд білосніжний колір, повідомляє His.ua.

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Художник, що прославився своїм стріт-артом взявся за проєкт перетворення непримітного маяка у витвір мистецтва.

Так, на 16-метровій вежі художник зобразив смугасту птицю, диких тварин, а також різні фігури. Загалом у своїй роботі іспанець використав понад 70 відтінків, а назвав свою роботу "Нескінченною Кантабрією".

Замовником робіт виступили порт міста Сантандер, а також мерія міста Барей. Таким чином чиновники вирішили оновити об'єкт історичної спадщини міста.



В роботі використані обриси різних тварин / Фото His.ua

Це був унікальний досвід не тільки через художню складність проєкту, але і тому, що я реалізував його на своїй батьківщині,

– розповів Окуда.



Художник за роботою / Фото Archdaily

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Попри редизайн, маяк досі виконує свою головну функцію – привертає увагу мореплавців. До того ж, сюди стали частіше приїжджати туристи. Зокрема, у перші дні після відкриття на маяк приїхало подивитися понад 10 000 відвідувачів.

Дивіться більше фото розфарбованого маяка з Іспанії: