Смех и недоумение: подборка удивительных домов по всему миру
Архитектура умеет поразить, рассмешить и удивить. Смотрите подборку уникальных домов, которые имеют необычный и особенный вид, в нашем материале.
Архитектура как один из видов искусства может вдохновлять, побуждать на размышления и даже смешить. Дом 24 собрал коллекцию уникальных, креативных и даже странных сооружений, которые тронут каждого.
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Дома на крыше фабрики
На крыше фабрики в городе Дунгуань, что в провинции Гуандун в Китае, разместили несколько домов. Хотя строительство считается незаконным, эти сооружения удивляют и привлекают внимание.
Дом, о котором бы мечтал Карлсон / Фото Pinterest
Отель в форме собаки
Собачий парк Dog Bark Park Inn – это место, где хозяева могут остановиться на отдых вместе со своим домашним любимцем. Удивительное сооружение находится в местности Коттонвуд, штат Айдахо. Дом в виде большого бигля построенный руками владельцев отеля – Салливаном и Фрэнсис Конклин. Пара художников специализируется на создании резьбы по дереву с помощью бензопил.
Дом-мечта домашнего любимца / Фото Pinterest
Дом Керетов
Уникальное здание в Польше является самым тонким зданием в мире. В самом широком месте он имеет ширину 152 сантиметра.
Самый тонкий дом в мире / Фото Pinterest
Каменный дом
Невероятный каменный дом расположен в Португалии. Внешне он напоминает массивную скалу, однако имеет двери, дымоход и окно и стал выдающейся туристической достопримечательностью.
Крутея сооружение / Фото Pinterest
Дом Флинстоунов
Вдохновленная попкультурой копия дома Флинстоунов из популярного мультфильма из 60-х годов не оставит равнодушными фанатов этих героев. Дом из мультика расположен в Малибу.
Дом веселой доисторической семьи из мультфильма / Фото Pinterest
Перевернутый дом
Дом построен как туристическая достопримечательность польскими архитекторами Клаудиушем Голосом и Себастьяном Микичуком. Его локация – город Трассенхайде, что в Германии. Этот проект позволил посетителям взглянуть на мир с другой точки зрения: все в этом доме, включая мебель, перевернуто вверх ногами.
Сооружение вверх ногами / Фото Pinterest
Яичный дом
Из-за большого роста цен на недвижимость в Пекине архитектор Дай Хайфэй построил дом в форме яйца на тротуаре. Он соответствует его основным требованиям и полностью питается от солнечной энергии. Строительство обошлось в 964 доллара.
Исключительная строение / Фото Pinterest
Туалетный дом
Очень дорогое здание стоит более миллиона долларов и имеет сказочное расположение посреди парка. Его особенностью является необычная структура в форме туалета. Возведение этого сооружения способствовало основанию Всемирной ассоциации туалетов, которая занимается улучшением санитарии во всем мире. Дом переоборудован под музей.
Необычная постройка расположена в Сувоне (Южная Корея) / Фото Pinterest
Сооружение Hello Kitty
Ярко-розовый дом оформлен в стиле Hello Kitty – вымышленного персонажа японской компании Sanrio. Весь дизайн интерьера выдержан в розовом цвете.
Жизнь в таком доме – мечта любой девочки / Фото Pinterest
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Дом-самолет
Дом в форме самолета расположен в селе Мизиара, что в Ливане. Структура здания напоминает самолет Airbus A380.
На крыльях / Фото Pinterest
Прозрачный дом
Для любителей естественного дневного света в Токио спроектировали прозрачный стеклянный дом. В сооружении со стороны парадного фасада нет закрытых стен и легко можно наблюдать за тем, что происходит на улице.
Жизнь без ограничений / Фото Pinterest
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