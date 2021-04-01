Архитектура умеет поразить, рассмешить и удивить. Смотрите подборку уникальных домов, которые имеют необычный и особенный вид, в нашем материале.

Архитектура как один из видов искусства может вдохновлять, побуждать на размышления и даже смешить. Дом 24 собрал коллекцию уникальных, креативных и даже странных сооружений, которые тронут каждого.

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Дома на крыше фабрики

На крыше фабрики в городе Дунгуань, что в провинции Гуандун в Китае, разместили несколько домов. Хотя строительство считается незаконным, эти сооружения удивляют и привлекают внимание.

Дом, о котором бы мечтал Карлсон / Фото Pinterest

Отель в форме собаки

Собачий парк Dog Bark Park Inn – это место, где хозяева могут остановиться на отдых вместе со своим домашним любимцем. Удивительное сооружение находится в местности Коттонвуд, штат Айдахо. Дом в виде большого бигля построенный руками владельцев отеля – Салливаном и Фрэнсис Конклин. Пара художников специализируется на создании резьбы по дереву с помощью бензопил.



Дом-мечта домашнего любимца / Фото Pinterest

Дом Керетов

Уникальное здание в Польше является самым тонким зданием в мире. В самом широком месте он имеет ширину 152 сантиметра.

Самый тонкий дом в мире / Фото Pinterest

Каменный дом

Невероятный каменный дом расположен в Португалии. Внешне он напоминает массивную скалу, однако имеет двери, дымоход и окно и стал выдающейся туристической достопримечательностью.

Крутея сооружение / Фото Pinterest

Дом Флинстоунов

Вдохновленная попкультурой копия дома Флинстоунов из популярного мультфильма из 60-х годов не оставит равнодушными фанатов этих героев. Дом из мультика расположен в Малибу.

Дом веселой доисторической семьи из мультфильма / Фото Pinterest

Перевернутый дом

Дом построен как туристическая достопримечательность польскими архитекторами Клаудиушем Голосом и Себастьяном Микичуком. Его локация – город Трассенхайде, что в Германии. Этот проект позволил посетителям взглянуть на мир с другой точки зрения: все в этом доме, включая мебель, перевернуто вверх ногами.

Сооружение вверх ногами / Фото Pinterest

Яичный дом

Из-за большого роста цен на недвижимость в Пекине архитектор Дай Хайфэй построил дом в форме яйца на тротуаре. Он соответствует его основным требованиям и полностью питается от солнечной энергии. Строительство обошлось в 964 доллара.

Исключительная строение / Фото Pinterest

Туалетный дом

Очень дорогое здание стоит более миллиона долларов и имеет сказочное расположение посреди парка. Его особенностью является необычная структура в форме туалета. Возведение этого сооружения способствовало основанию Всемирной ассоциации туалетов, которая занимается улучшением санитарии во всем мире. Дом переоборудован под музей.

Необычная постройка расположена в Сувоне (Южная Корея) / Фото Pinterest

Сооружение Hello Kitty

Ярко-розовый дом оформлен в стиле Hello Kitty – вымышленного персонажа японской компании Sanrio. Весь дизайн интерьера выдержан в розовом цвете.

Жизнь в таком доме – мечта любой девочки / Фото Pinterest

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Дом- самолет

Дом в форме самолета расположен в селе Мизиара, что в Ливане. Структура здания напоминает самолет Airbus A380.

На крыльях / Фото Pinterest

Прозрачный дом

Для любителей естественного дневного света в Токио спроектировали прозрачный стеклянный дом. В сооружении со стороны парадного фасада нет закрытых стен и легко можно наблюдать за тем, что происходит на улице.

Жизнь без ограничений / Фото Pinterest