Бунгало площею 50 метрів квадратних з'явилось у маленькому містечку Літібу на узбережжі Тихого океану, що в Мексиці. Житлова площа помешкання поділена на два окремі бунгало, а між ними зроблений напіввідкритий коридор. Більше про будинок з дивним плануванням – читайте в матеріалі.

Основним будівельним матеріалом для цього будинку став бетон, повідомляє Archdaily.

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За словами розробників, клімат був головним рушієм дизайну. Попри бетонний каркас, приміщення має солом'яні стелі, що надало йому природну вентиляцію.



Сільські будиночки в цьому регіоні часто мають саме такі дахи / Фото Archdaily

І зсередини і зовні будинок вирішили не облицьовувати – єдиним покриттям тут стала ліпнина, яку використовували замість фарби, щоб уникнути накопичення вологи у стінах.



Інтер'єр в будинку вийшов доволі "холодним" через голі стіни / Фото Archdaily

З бетону також частково зроблені меблі та полиці, а решту елементів тут дерев'яні.



Бетонне тут навіть ліжко / Фото Archdaily

Спальня в будинку відділена від решти кімнат невеликим коридором, який також виконує функцію тераси, адже є напіввідкритим. Дах тут бетонний, але з великим круглим вирізом.

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