Пекинская фабрика моды превратила старую фабрику на современное рабочее пространство. Дизайн фасада здания вдохновленный индустрией моды и текстильными элементами превратил заброшенное сооружение в футуристический комплекс. Больше о новейшем ателье из Пекина – читайте в материале.

Территорию вокруг фабрики также облагородили, в частности здесь теперь много зелени, пишет Archdaily.

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В дизайне фасада заимствовали несколько приемов из сферы дизайна одежды. Например, прослеживается драпировка, сшивания и ткачество.



Проект разработан с учетом требований социальной дистанции / Фото Archdaily

Когда-то неприметное кирпичное здание получило отделку стеклом и сталью. Внутри дизайнеры провели ремонт с учетом требований, действующих в результате пандемии.



Тыльная стена понесла меньшие изменения / Фото Archdaily

Интерьеры здесь четко разделены на отдельные подразделения, чтобы работники из разных отделов реже контактировали друг с другом. Также особое внимание уделили вентиляции помещений и созданием балконов.



Внешнее пространство здесь также четко продумано / Фото Archdaily

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На фабрике нет больших конференц-залов, а совещания рекомендуют проводить под открытым небом. Планируется, что в будущем здесь будут происходить показы мод и различные выставки.

Смотрите больше фото преобразования старой фабрики в Пекине: