"Витканий" фасад: в Пекіні стару фабрику перетворили на величезний хаб високої моди – фото
Пекінська фабрика моди перетворила стару фабрику на сучасний робочий простір. Дизайн фасаду будівлі натхненний індустрією моди та текстильними елементами перетворив занедбану споруду на футуристичний комплекс. Більше про новітнє ательє з Пекіну – читайте в матеріалі.
Територію навколо фабрики також облагородили, зокрема тут тепер багато зелені, пише Archdaily.
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В дизайні фасаду запозичено кілька прийомів із сфери дизайну одягу. Наприклад, прослідковується драпірування, зшивання та ткацтво.
Проєкт розроблений з урахуванням вимог соціальної дистанції / Фото Archdaily
Колись непримітна цегляна будівля отримала оздоблення склом та сталлю. Всередині дизайнери провели ремонт з урахуванням вимог, які діють внаслідок пандемії.
Тильна стіна зазнала менших змін / Фото Archdaily
Так, інтер'єри чітко поділені на окремі підрозділи, щоб працівники з різних відділів рідше контактували один з одним. Також особливу увагу надали вентиляції приміщень та створенням балконів.
Зовнішній простір тут також чітко продуманий / Фото Archdaily
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На фабриці немає великих конференц-залів, а наради рекомендують проводити просто неба. Планується, що в майбутньому тут відбуватимуться покази мод та різноманітні виставки.
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