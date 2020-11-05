Сучасний будинок тубільця: в Парагваї посеред лісу стильно оновили ранчо – фото
Односімейний будинок-ранчо розташований неподалік міста Іта, що в Парагваї. Одноповерхова споруда має солом'яний дах, але великі панорамні вікна і дизайн у стилі лофт. До невеличкого будиночку нелегко дістатись, адже він розташований посеред лісу. Більше про оновлене ранчо в Парагваї – читайте в матеріалі.
Місто Іса розташоване за 80 кілометрів від столиці Парагваю Асунсьйона, пише Archdaily.
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Площа угідь навколо будинку становить приблизно 10 гектарів, а сам будинок стоїть за 400 метрів від дороги.
Червона цегла – основний будівельний матеріал для стін / Фото Archdaily
За словами проєктантів, клієнт хотів створити ранчо для своєї бабусі, а головним елементом в ньому мав стати солом'яний двосхилий дах.
Оновлення старого будинку робили з обмеженим бюджетом, тож будівельники використовували дешеві матеріали.
Відкриті простори є новинкою для ранчо / Фото Archdaily
Так, тут можна натрапити на відкритий бетон, цеглу з кольоровим земляним розчином у стінах та білу цеглу у підлогах, недороге світлодіодне освітлення, кустарні іржаві вироби та навіть бетонні меблі.
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Перехресна вентиляція досягається в основному соціальному просторі, інтегрованому значними отворами з внутрішнім двориком головного героя.
Дивіться більше фото оновленого ранчо з Парагваю:
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