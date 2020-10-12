Отель Canine and Feline – это отель для животных в городе Парада, что в Португалии, построен на старинном винограднике местной архитектурной компанией. Владельцы кошек или собак здесь оставляют своих любимцев в разных частях здания, а сами номера имеют прозрачные стенки. Больше об отеле для собак и кошек – читайте в материале.

Отель расположен в городе Парада и уже успел получить несколько наград от различных организаций, сообщает Dezeen.

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Владельцы домашних животных, хозяева которых выезжают на работу или на отдых, могут привезти их сюда. Кроме самих номеров для животных, здесь предоставляют услуги ветеринара, комната для ухода, душ и даже бассейн.



Номера собак изолированы, чтобы предотвратить излишней шум / Фото Dezeen

Помещение для собак и кошек расположены в разных корпусах. Через внутренний дворик можно зайти в помещение для кошек. Здесь расположены двенадцать отдельных комнат, выходящих внутрь к игровой зоны.

В отдельном блоке изолированные номера для собак. Большие породы здесь живут отдельно от маленьких.



Также собаки могут гулять по территории старого виноградника / Фото Dezeen

Все номера имеют большие стеклянные окна выходят на сад. Также, собакам разрешается бегать по отдельной площадке. Эта территория ограждена сетчатым забором, что нанизан на гранитные столбы, которые ранее были опорами виноградных лоз.



Собаки имеют собственные номера с видом на виноградник / Фото Dezeen

Полы внутри покрыты прочной и надежной эпоксидной смолой – покрытие, которое нанесено на бетон. Такие полы легко мыть, а животные не смогут их повредить.

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