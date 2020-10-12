Готель Canine and Feline – це готель для тварин у місті Парада, що в Португалії, побудований на старовинному винограднику місцевою архітектурною компанією. Власники котів або собак тут залишають своїх улюбленців у різних частинах будівлі, а самі номери мають прозорі стінки. Більше про готель для собак та котів – читайте в матеріалі.

Готель розташований у місті Парада та вже встиг отримати кілька відзнак від різних організацій, повідомляє Dezeen.

Наших читачів також цікавить: Доповнює пустелю: в ОАЕ з'явиться масштабний центр спостереження за фламінго – неймовірні фото

Власники домашніх тварин, господарі яких виїжджають на роботу чи на відпочинок, можуть привезти їх сюди. Окрім самих номерів для тварин, тут надають послуги ветеринара, кімната для догляду, душ та навіть басейн.



Номери собак ізольовані, щоб запобігти зайвому шуму / Фото Dezeen

Приміщення для собак та котів розташовані в різних корпусах. Через внутрішній дворик можна зайти у приміщення для котів. Тут розташовані дванадцять окремих кімнат, що виходять всередину до внутрішньої ігрової зони.

В окремому блоці є ізольовані номери для собак. Так, тут великі породи живуть окремо від маленьких.



Також собаки можуть гуляти по території старого виноградника / Фото Dezeen

Всі номери мають великі скляні вікна, що виходять на сад. Також, собакам дозволяється бігати по окремому ігровому майданчику. Ця територія захищена сітчастим парканом, що нанизаний на гранітні стовпи, які раніше були опорами для виноградних лоз.



Собаки мають власні номери з краєвидом на виноградник / Фото Dezeen

Підлоги всередині покриті міцною та надійною епоксидною смолою – покриття, яке нанесене на бетон. Таку підлогу легко мити, а тварини не зможуть її пошкодити.

Читайте також: В стилі Берліну: проєкт та фото нестандартної офісної будівлі у Детройті

Дивіться більше фото готелю для собак та котів в Португалії: